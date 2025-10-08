  • Спортс
  • Еврокомиссар Микаллеф: «Матчи национальных лиг вне Европы – симптом масштабных проблем управления футболом. Решения были приняты без консультаций со спортсменами и болельщиками»
6

Еврокомиссар Микаллеф: «Матчи национальных лиг вне Европы – симптом масштабных проблем управления футболом. Решения были приняты без консультаций со спортсменами и болельщиками»

Еврокомиссар Микаллеф осудил проведение матчей европейских клубов вне Европы.

На этой неделе УЕФА в качестве исключения разрешил провести по матчу Ла Лиги и Серии А за пределами Испании и Италии. Таким образом, «Вильярреал» и «Барселона» смогут сыграть в США, в Майами, а «Милан» и «Комо» – в Австралии, в Перте.

«Моя позиция ясна: европейские турниры должны проводиться в Европе.

Проведение матчей национальных лиг за пределами Европы – это предательство по отношению к местным сообществам и болельщикам, которым эти клубы обязаны большей частью своих успехов. Для наших граждан это больше, чем просто соревнование, это общность, дружба, семья.

Проведение этих соревнований за пределами Европы – симптом гораздо более масштабных проблем, связанных с устойчивым развитием футбола. Перегруженный календарь матчей, когда новые соревнования конкурируют с национальными лигами, означает, что доходы экосистемы приходится растягивать еще больше. Нерегулируемые профессии в спорте оказывают сильное инфляционное воздействие.

Динамическое ценообразование – еще один пример того, как болельщики оказываются в невыгодном положении. Необходимо честно обсудить более общие причины этих проблем, а не рассматривать возможность проведения внутренних матчей за пределами Европы.

В рамках нашей модели спорта в Европе эти решения принимает спортивное движение, но в то же время мы обязаны говорить о вопросах, столь важных для наших граждан и местных сообществ. Эти решения были приняты без консультаций с заинтересованными сторонами, такими как представители спортсменов или группы болельщиков, что показывает, насколько слабой остается система управления в спорте.

Для футбольного сектора это первое настоящее испытание после дела Суперлиги», – сказал комиссар Евросоюза по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф в интервью The Athletic.

Опубликовано: Полина Антохина
