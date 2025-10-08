  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев о реакции Карпина на слова Дегтярева про лимит: «Позиция тренера выглядит слишком резкой и непонятной. Такие жесткие высказывания не совсем уместны»
23

Депутат Свищев о реакции Карпина на слова Дегтярева про лимит: «Позиция тренера выглядит слишком резкой и непонятной. Такие жесткие высказывания не совсем уместны»

Дмитрий Свищев считает реакцию Валерия Карпина на слова Михаила Дегтярева неуместной.

Ранее министр спорта РФ высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

Возглавляющий сборную России специалист отреагировал: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают. Лимит? Ограничения – зло».

«Развитие спорта в России, независимо от вида, курирует министерство спорта. Поэтому, мне кажется, такие жесткие высказывания Карпина не совсем уместны. Министр является руководителем отрасли, и позиция тренера, на мой взгляд, выглядит слишком резкой и непонятной.

Если его что-то не устраивает, он может внимательно изучить положение о сборных командах России, там все прописано. Министерство спорта отвечает за развитие спорта в стране, и, конечно, главный тренер должен соответствовать требованиям и политике ведомства.

Это его позиция, и она имеет право на существование. Пусть высказывает, доказывает, аргументирует – почему бы и нет. Полемика о лимите идет уже не один десяток лет: сколько должно быть легионеров – 5, 10, 15, 30? Это вечный вопрос», – сказал депутат Госдумы.

Свищев добавил, что позиция министерства спорта заключается в том, что молодые российские футболисты должны иметь возможность попасть в состав сборной.

«Если в клубах будет засилье иностранцев, пусть даже натурализованных, эта возможность снижается. Поэтому нужен баланс: сильные легионеры действительно могут поднять уровень футбола и помочь клубу решать задачи, но не за счет наших талантливых ребят, которые приходят в клуб с мечтой попасть в основу или сборную», – подчеркнул депутат. 

Как вам дерби?18165 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
лимит на легионеров
logoДмитрий Свищев
Государственная дума
Министерство спорта России
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoМихаил Дегтярев
logoСборная России по футболу
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Минспорту предложили запретить иностранцам выступать в Кубке России. Ведомство проработает идею (Иван Карпов)
122сегодня, 06:31
Карпин не знал, что Дембеле выиграл «Золотой мяч»: «Если бы не было санкций, мог бы войти российский игрок. Сафонов? Возможно»
38вчера, 14:26
Карпин о том, что Дегтярев «может не согласовать его»: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают. Лимит? Ограничения – зло»
130вчера, 12:08
Генсек РФС о Карпине: «Рейтинг растет, Россия находится на 33-м месте. Почему мы должны быть недовольны его работой?»
30вчера, 06:45
Главные новости
Роналду о призе за заслуги в сборной: «Это не награда в честь окончания карьеры, а признание многолетних усилий, самоотверженности и амбиций. Соревнование с молодыми вдохновляет меня»
519 минут назад
Огненные московские дерби, Черчесов впервые проиграл, скандал со Сперцяном – итоги 11-го тура РПЛ в шоу Smol FM с Сергеем Игнашевичем
26 минут назадВидео
Роналду стал первым футболистом-миллиардером с состоянием в 1,4 млрд долларов (Bloomberg)
5745 минут назад
Глушенков – лучший игрок сентября в РПЛ. У хавбека «Зенита» 6 (5+1) очков в 3 матчах
27сегодня, 08:13
Роналду получил награду Globo Prestígio за 22 года в сборной Португалии
26сегодня, 08:12
Каждой Трибуне нужен оратор. И нашей тоже – откликайтесь на вакансию комьюнити-менеджера!
сегодня, 08:00Вакансия
Минспорту предложили запретить иностранцам выступать в Кубке России. Ведомство проработает идею (Иван Карпов)
122сегодня, 06:31
Старт сезона НХЛ, Жорди Альба закончил карьеру, стычка Разина и Исакова, Хави отказал «Спартаку», Италия намерена добиться олимпийского перемирия и другие новости
5сегодня, 06:10
«Ощущение, что Шпилевский приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь. С таким апломбом, как будто в футболе только он разбирается!» Радимов о тренере «Пари НН»
26сегодня, 05:49
Алексей Батраков: «Есть амбиции попробовать себя в Европе. Может, через полгода, может, через 2,5»
61сегодня, 04:57
Ко всем новостям
Последние новости
В «Наполи» обдумывали подписание Неймара, но решили, что это навредит балансу в команде (GdS)
1 минуту назад
Джеррард – главный кандидат на пост тренера «Рейнджерс». Он привел клуб к чемпионству в 2021-м
12 минут назад
Капелло о матче с Израилем: «Италии нужно играть, давайте оставим политику в стороне. Спорт должен объединять, а не разъединять»
633 минуты назад
Мажич готов обсудить судейство с Аршавиным: «Я отношусь к критике нормально. Андрей – легенда, самый большой российский футболист за последние 20 лет»
248 минут назад
Деку о травме Ямаля: «Ламин пытался восстановиться к матчу с «ПСЖ», но все пошло не так гладко. После он испытывал дискомфорт – решили, что он не сыграет в Севилье, отчет отправили в федерацию»
659 минут назад
Директор «Рубина» Дзюба о лимите: «Вред здоровой конкуренции. Без него цены на россиян снизятся в 3-4 раза, а при ужесточении все взлетит в разы. Рынок сейчас просто сумасшедший»
6сегодня, 08:21
Ари за Черчесова в «Спартаке»: «Нужен специалист, который знает чемпионат и умеет находить хороших игроков»
3сегодня, 07:57
Агент Глебова об интересе «Атлетико», «Ромы» и «Бенфики»: «Не удивлен, но Кирилл полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА»
6сегодня, 07:43
Роналду о сборной Португалии: «Цель – выиграть ближайшие два матча и выйти на ЧМ. Что будет на чемпионате мира – посмотрим»
4сегодня, 07:29
Ари о трансферах «Спартака» на 100 млн евро: «За такую сумму, если хорошо поработать, можно было подписать 8-10 хороших игроков и собрать сильную команду»
13сегодня, 07:15