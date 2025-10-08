Депутат Свищев о реакции Карпина на слова Дегтярева про лимит: «Позиция тренера выглядит слишком резкой и непонятной. Такие жесткие высказывания не совсем уместны»

Дмитрий Свищев считает реакцию Валерия Карпина на слова Михаила Дегтярева неуместной.

Ранее министр спорта РФ высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

Возглавляющий сборную России специалист отреагировал : «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают. Лимит? Ограничения – зло».

«Развитие спорта в России, независимо от вида, курирует министерство спорта. Поэтому, мне кажется, такие жесткие высказывания Карпина не совсем уместны. Министр является руководителем отрасли, и позиция тренера, на мой взгляд, выглядит слишком резкой и непонятной.

Если его что-то не устраивает, он может внимательно изучить положение о сборных командах России, там все прописано. Министерство спорта отвечает за развитие спорта в стране, и, конечно, главный тренер должен соответствовать требованиям и политике ведомства.

Это его позиция, и она имеет право на существование. Пусть высказывает, доказывает, аргументирует – почему бы и нет. Полемика о лимите идет уже не один десяток лет: сколько должно быть легионеров – 5, 10, 15, 30? Это вечный вопрос», – сказал депутат Госдумы.

Свищев добавил, что позиция министерства спорта заключается в том, что молодые российские футболисты должны иметь возможность попасть в состав сборной.

«Если в клубах будет засилье иностранцев, пусть даже натурализованных, эта возможность снижается. Поэтому нужен баланс: сильные легионеры действительно могут поднять уровень футбола и помочь клубу решать задачи, но не за счет наших талантливых ребят, которые приходят в клуб с мечтой попасть в основу или сборную», – подчеркнул депутат.