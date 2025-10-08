Генсек РФС Митрофанов: «Мы обеспечили Карпина всем необходимым, ему в сборной комфортно. Тренеры, врачи, массажисты – все его поддерживают»
В РФС заявили, что Валерию Карпину комфортно в сборной России.
«Мы обеспечили Карпина всем необходимым, ему в сборной комфортно.
У нас хороший коллектив – тренеры, врачи, массажисты, – все его поддерживают», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
