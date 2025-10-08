Генсек РФС Митрофанов: «Мы обеспечили Карпина всем необходимым, ему в сборной комфортно. Тренеры, врачи, массажисты – все его поддерживают»

В РФС заявили, что Валерию Карпину комфортно в сборной России.

«Мы обеспечили Карпина всем необходимым, ему в сборной комфортно.

У нас хороший коллектив – тренеры, врачи, массажисты, – все его поддерживают», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Карпин о том, что Дегтярев «может не согласовать его»: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают. Лимит? Ограничения – зло»