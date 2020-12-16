Бруну в 6-й раз стал игроком месяца в «МЮ». Клуб купил хавбека в январе

подвел итоги декабря.

Лучшим игроком месяца в команде признан полузащитник . Это уже 6-я подобная награда для португальца, который пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в январе, перейдя из «Спортинга». Ранее хавбек признавался лучшим игроком по итогам февраля, марта, июня, августа и ноября.

В декабре полузащитник провел 9 официальных матчей. В этих играх он набрал 8 (4+4) очков по системе «гол плюс пас». Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Бруну Фернандеш – лучшее, что было с «МЮ» после ухода Фергюсона. Он тренируется как маньяк и подпитывается критикой – от жены, отца, друга и дочери