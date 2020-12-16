Бруну в 6-й раз стал игроком месяца в «МЮ». Клуб купил хавбека в январе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рейтинги Бруну Фернандеш Футбол

«Манчестер Юнайтед» подвел итоги декабря.

Лучшим игроком месяца в команде признан полузащитник Бруну Фернандеш. Это уже 6-я подобная награда для португальца, который пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в январе, перейдя из «Спортинга». Ранее хавбек признавался лучшим игроком по итогам февраля, марта, июня, августа и ноября.

В декабре полузащитник провел 9 официальных матчей. В этих играх он набрал 8 (4+4) очков по системе «гол плюс пас». Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

Бруну Фернандеш – лучшее, что было с «МЮ» после ухода Фергюсона. Он тренируется как маньяк и подпитывается критикой – от жены, отца, друга и дочери

Хотите бесплатно смотреть АПЛ? Сыграйте в игру к следующему туру и получите подписку на Okko Спорт

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья