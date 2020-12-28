«Даймлер» заблокировал четырехлетний контракт Хэмилтона с «Мерседесом» в ноябре (Corriere Dello Sport)

«Мерседес» и в ноябре были близки к продлению соглашения, сообщает GPblog.com со ссылкой на Corriere Dello Sport.

Итальянское издание утверждает, что перед Гран-при Турции был готов четырехлетний контракт с зарплатой 50 миллионов в год (не уточняется, идет речь о долларах или евро), что отвечало требованиям Хэмилтона, однако «Даймлер», владевший командой, заблокировал сделку. Концерн намеревается заключить с Льюисом контракт на два года с опцией продления еще на три сезона.

Напомним, что после данных событий структура владения команды изменилась: «Даймлер» больше не является обладателем контрольного пакета акций «Мерседеса». Компания стала одним из трех равноценных совладельцев наряду со спонсором команды Ineos и .

Сообщается, что новый дедлайн – конец февраля. Стороны должны прийти к компромиссу перед началом предсезонных тестов в Барселоне.

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