Мажич готов обсудить судейство с Аршавиным: «Я отношусь к критике нормально. Андрей – легенда, самый большой российский футболист за последние 20 лет»
Милорад Мажич готов обсудить с Андреем Аршавиным проблему судейства в России.
Ранее бывший полузащитник сборной России обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС: «Ему нравится чемпионат по «попади в руку»? Половина пенальти за игру рукой – левейшие».
«Я отношусь к критике нормально. Аршавин – это очень уважаемый человек. Мы не встретились пока, но это возможно. Я с большим уважением отношусь к бывшим футболистам. А Аршавин, пожалуй, самый большой российский футболист за последние 20 лет.
Игроки думают по-другому, его реакция была после двух пенальти в матче Кубка России «Балтика» – ЦСКА. А мы должны следовать правилам и трактовкам, которые есть в футбольном судействе. Когда будет встреча с Аршавиным, не могу сказать, но это большая легенда. Готов встретиться», – сказал Мажич.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
