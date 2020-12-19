«Они хуже немцев в годы Великой Отечественной. Только смертная казнь для этих людей». Белорусский игрок о силовиках

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Белорусский защитник Андрей Карбовский оценил действия силовиков после выборов президента, на которых было объявлено об очередной победе Александра Лукашенко.

– Через пару дней после смерти Романа Бондаренко (31-летний житель Минске умер в ноябре после избиения из-за бело-красно-белого флага – прим. Sports.ru) в твоем инстаграме появилось мощное видео с обращением к силовикам. Оно вышло очень жестким.

– Я очень долго накапливал в себе злость, обиду, переживания за близких. После смерти Бондаренко мне на глаза попалось видео, что в «Гиппо» (супермаркет – прим. Sports.ru), куда всегда ходят мои родители, моя бабушка, тетя с двоюродным братом, избивают людей. И это в том спокойном районе.

Меня такая злость взяла и просто сдали нервы. Подумал: «Не дай Бог в этот момент там были бы мои родители». Не выдержал и записал видео.

А насчет жесткости, считаю, это абсолютно заслуженное отношение к людям, которые так относятся к своему народу. Меня никогда не учили агрессии, насилию и тому, чтобы я желал кому-то смерти, но в данной ситуации для этих людей – только смертная казнь. Единственное наказание. Прощения быть не может. Они хуже немцев в годы Великой Отечественной войны.

– Отвечать должны все без исключения?

– Все, кто причастен. Некоторые люди носят мундир с честью. Они не стали выполнять преступные приказы, не избивали мирных жителей и так далее.

К ним у меня, как и у любого человека, нет претензий. Они поступили по совести, как настоящие военнослужащие, как настоящие граждане Беларуси. А люди, которые продались за деньги… Таких людей я не понимаю, – цитирует 24-летнего игрока белорусская Tribuna.com.

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