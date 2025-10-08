В «Наполи» рассматривали подписание Неймара, но решили, что это навредит балансу в команде (GdS)

«Наполи» несколько месяцев обдумывал подписание Неймара.

По данным La Gazzetta dello Sport, эта идея родилась в неаполитанском клубе примерно в январе и существовала до мая.

Аурелио Де Лаурентис, Джованни Манна и Антонио Конте долгое время пытались найти место для нападающего в команде. После в клубе пришли к выводу, что подписание бразильца привело бы к проблемам с балансом на поле.

Кроме того, спортивный директор «Наполи » Манна начал задумываться о кандидатуре Кевина Де Брюйне . В конечном счете бельгиец перешел в клуб летом.

33-летний Неймар сейчас выступает за «Сантос». С его статистикой можно ознакомиться здесь .