В «Наполи» рассматривали подписание Неймара, но решили, что это навредит балансу в команде (GdS)
«Наполи» несколько месяцев обдумывал подписание Неймара.
По данным La Gazzetta dello Sport, эта идея родилась в неаполитанском клубе примерно в январе и существовала до мая.
Аурелио Де Лаурентис, Джованни Манна и Антонио Конте долгое время пытались найти место для нападающего в команде. После в клубе пришли к выводу, что подписание бразильца привело бы к проблемам с балансом на поле.
Кроме того, спортивный директор «Наполи» Манна начал задумываться о кандидатуре Кевина Де Брюйне. В конечном счете бельгиец перешел в клуб летом.
33-летний Неймар сейчас выступает за «Сантос». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
