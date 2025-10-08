Хавбек «Пари НН» Майга о Нижнем Новгороде: «Расизма не вижу, это придает уверенности для дальнейшей жизни. Не Москва, но тут более спокойно»
Малийский полузащитник «Пари НН» получил российское гражданство в 2021 году.
Нижегородский клуб уступил «Сочи» (1:2) в 11-м туре Мир РПЛ.
– Что отвлекает от поражения?
– Слушаю музыку, больше рэп, R’n’B, неагрессивную, спокойную. Гуляю с детьми. Но музыка больше помогает.
Нижний – очень красивый город. Не Москва, но тут более спокойно, пробок нет. Мне Нижний очень нравится. Летом хорошо гулять с семьей, зимой очень холодно. Здесь безопасно, честные люди, что очень важно. Расизма не вижу. Это придает мне уверенности для дальнейшей жизни здесь.
Перед играми общаюсь с родителями. Есть слова, которые они говорят. Они меня всегда благодарят за то, что я делаю для них.
– Любимое блюдо?
– Борщ. Всегда его заказываю в ресторане. Красная рыба. Но борщ – любимое.
– Учишь русский?
– Он очень сложный. Я сразу понял, что раз решил здесь жить, то надо стараться говорить на русском. Я учу через переводчик в браузере. Раз хочу тут жить, то нужно больше практики, – сказал Майга.