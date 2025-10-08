Хавбек «Пари НН» Майга о Нижнем Новгороде: «Расизма не вижу, это придает уверенности для дальнейшей жизни. Не Москва, но тут более спокойно»

Мамаду Майга считает, что в Нижнем Новгороде нет проявлений расизма.

Малийский полузащитник «Пари НН » получил российское гражданство в 2021 году.

Нижегородский клуб уступил «Сочи» (1:2) в 11-м туре Мир РПЛ .

– Что отвлекает от поражения?

– Слушаю музыку, больше рэп, R’n’B, неагрессивную, спокойную. Гуляю с детьми. Но музыка больше помогает.

Нижний – очень красивый город. Не Москва, но тут более спокойно, пробок нет. Мне Нижний очень нравится. Летом хорошо гулять с семьей, зимой очень холодно. Здесь безопасно, честные люди, что очень важно. Расизма не вижу. Это придает мне уверенности для дальнейшей жизни здесь.

Перед играми общаюсь с родителями. Есть слова, которые они говорят. Они меня всегда благодарят за то, что я делаю для них.

– Любимое блюдо?

– Борщ. Всегда его заказываю в ресторане. Красная рыба. Но борщ – любимое.

– Учишь русский?

– Он очень сложный. Я сразу понял, что раз решил здесь жить, то надо стараться говорить на русском. Я учу через переводчик в браузере. Раз хочу тут жить, то нужно больше практики, – сказал Майга .