Игроков дубля «КДВ» наградили на трассе за второе место в чемпионате Сибири. Команда прошла сезон без поражений
Футболистов дубля «КДВ» необычно наградили за второе место.
Команда завоевала серебряные медали в чемпионате Сибири, пройдя весь сезон без поражений. После матча с «Енисей-м» игрокам и тренерам дубля «КДВ» прямо на трассе вручили кубок и серебряные медали соревнования.
Как вам дерби?18341 голос
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Молодёжный «КДВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости