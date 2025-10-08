Игроков дубля «КДВ» наградили на трассе за второе место в чемпионате Сибири. Команда прошла сезон без поражений

Футболистов дубля «КДВ» необычно наградили за второе место.

Команда завоевала серебряные медали в чемпионате Сибири, пройдя весь сезон без поражений. После матча с «Енисей-м» игрокам и тренерам дубля «КДВ» прямо на трассе вручили кубок и серебряные медали соревнования.