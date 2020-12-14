Игорь Ларионов: «Штюцле – хороший хоккеист, но у нас 25 таких»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о форварде молодежной сборной Германии Тиме Штюцле в преддверии матча 1/4 финала МЧМ-2021.

– Можно ли сказать, что у Германии растет новая большая звезда – Штюцле?

– Штюцле – хороший хоккеист, вопросов нет, но у нас таких хоккеистов 25. Все зависит от коллектива, от настроя. Вижу, что ребята настроены и готовы показать максимум.

Те, кто еще пока не забивал и не отдавал, готовы играть в коллективный хоккей, и результат придет от хорошей игры. Команда способна преодолеть индивидуальных личностей, которые есть в составе соперника, – сказал Ларионов.

– третий номер драфта НХЛ-2020, его выбрала . На МЧМ в его активе 10 (5+5) очков в групповом раунде.

Германия приехала на МЧМ, чтобы играть в полуфинале. У нее классные лидеры и прочная система игры