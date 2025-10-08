Деку о травме Ямаля: «Ламин пытался восстановиться к матчу с «ПСЖ», но все пошло не так гладко. После он испытывал дискомфорт – решили, что он не сыграет в Севилье, отчет отправили в федерацию»

Деку высказался о ситуации с травмой Ламина Ямаля.

Ранее появилась информация, что вингер «Барселоны» испытывает дискомфорт в паху, из-за чего пропустит 2-3 недели и матчи сборной Испании . Позже стало известно, что в национальной сборной удивлены новостью о травме футболиста.

По данным As, игрок ощутил дискомфорт еще в конце матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов (1:2) и сообщил об этом главному тренеру сборной на следующий день. Ответ де ла Фуэнте заключался в том, что если Ямаль сможет сыграть против «Севильи», то сможет принять участие и в матчах сборной.

«Ламин страдал от растяжения лобковой мышцы. Он пытался восстановиться к матчу с «ПСЖ», чтобы выйти в идеальной форме, но все пошло не так гладко, ведь он отыграл с такой интенсивностью все 90 минут.

После матча было решено, что Ламин не будет играть в Севилье, поскольку для него придется разработать особый план. Отчет был отправлен в Федерацию [футбола Испании].

Не знаю, разговаривал ли Ламин с де ла Фуэнте, он волен это сделать. Де ла Фуэнте также разговаривал с Гави . Ламин все еще испытывал дискомфорт, он чувствовал себя плохо. Мы поговорили с клубом и информировали сборную.

Я не вмешиваюсь в повседневную работу сборной, чтобы иметь представление о том, как они заботятся об игроках. Мы знаем, что они хорошо к ним относятся. Мы говорили с [тренером Айтором ] Каранкой, и это действительно так. Нормально, что такая ситуация кому-то не нравится», – сказал спортивный директор «Барселоны».

В «Барсе» сочли включение Ямаля в заявку сборной провокацией со стороны де ла Фуэнте и отрицают, что RFEF запрашивала заключение. Вингер говорил тренеру о дискомфорте (As)

Деку о Ямале: «Ламин – дар для «Барселоны» и всего мира. Он особенный игрок и проявляет необычайную зрелость, хотя ему всего 18 лет»