Роналду о призе за заслуги в сборной: «Это не награда в честь окончания карьеры, а признание многолетних усилий, самоотверженности и амбиций. Соревнование с молодыми вдохновляет меня»
Криштиану Роналду высказался о награде за заслуги в сборной Португалии.
Во вторник 40-летний форвард «Аль-Насра» получил приз Globo Prestígio, отмечающий 22 года, которые он уже провел в португальской сборной.
Говоря о полученной награде, нападающий подчеркнул, что воспринимает ее не как символ прощания, а скорее как чествование продолжающейся карьеры.
«Это не награда в честь окончания карьеры. Я воспринимаю ее как признание многолетних усилий, самоотверженности и амбиций.
Мне нравится побеждать, помогать молодому поколению, а они помогают мне поддерживать свой уровень и продолжать соревноваться.
Именно это меня вдохновляет – соревноваться с молодыми. Я до сих пор отношусь к этому со всей страстью», – сказал Роналду на церемонии Portugal Football Globes.
Как вам дерби?18165 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: A Bola
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости