Роналду о призе за заслуги в сборной: «Это не награда в честь окончания карьеры, а признание многолетних усилий, самоотверженности и амбиций. Соревнование с молодыми вдохновляет меня»

Криштиану Роналду высказался о награде за заслуги в сборной Португалии.

Во вторник 40-летний форвард «Аль-Насра » получил приз Globo Prestígio, отмечающий 22 года, которые он уже провел в португальской сборной.

Говоря о полученной награде, нападающий подчеркнул, что воспринимает ее не как символ прощания, а скорее как чествование продолжающейся карьеры.

«Это не награда в честь окончания карьеры. Я воспринимаю ее как признание многолетних усилий, самоотверженности и амбиций.

Мне нравится побеждать, помогать молодому поколению, а они помогают мне поддерживать свой уровень и продолжать соревноваться.

Именно это меня вдохновляет – соревноваться с молодыми. Я до сих пор отношусь к этому со всей страстью», – сказал Роналду на церемонии Portugal Football Globes.