Чемпионат Англии. «МЮ» против «Астон Виллы», «Эвертон» сыграет с «Вест Хэмом»

В 17-м туре АПЛ «Эвертон» примет «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой».
Завтра «Тоттенхэм» примет «Лидс», «Арсенал» проведет гостевой матч с «Вест Бромвичем».
В воскресенье состоятся матчи между «Ньюкаслом» и «Лестером», «Челси» и «Манчестер Сити».
Завершится тур в понедельник матчем между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем».
17-й тур
- Дата проведения
- 1 января, 20.30, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 1 января, 23.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 2 января, 15.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 2 января, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 2 января, 20.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 2 января, 23.00, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 3 января, 15.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 3 января, 17.15, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 3 января, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 4 января, 23.00, «Сент-Мэрис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.