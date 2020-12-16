Чемпионат Англии. «МЮ» против «Астон Виллы», «Эвертон» сыграет с «Вест Хэмом»

В 17-м туре АПЛ «Эвертон» примет «Вест Хэм», сыграет с «Астон Виллой».

Завтра «Тоттенхэм» примет «Лидс», проведет гостевой матч с «Вест Бромвичем».

В воскресенье состоятся матчи между «Ньюкаслом» и «Лестером», и «Манчестер Сити».

Завершится тур в понедельник матчем между «Саутгемптоном» и .

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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