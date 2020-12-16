Чемпионат Англии. «МЮ» против «Астон Виллы», «Эвертон» сыграет с «Вест Хэмом»

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В 17-м туре АПЛ «Эвертон» примет «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой». 

Завтра «Тоттенхэм» примет «Лидс», «Арсенал» проведет гостевой матч с «Вест Бромвичем». 

В воскресенье состоятся матчи между «Ньюкаслом» и «Лестером», «Челси» и «Манчестер Сити». 

Завершится тур в понедельник матчем между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем»

Чемпионат Англии

17-й тур

Эвертон – Вест Хэм
Дата проведения
1 января, 20.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
Дата проведения
1 января, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Лидс
Дата проведения
2 января, 15.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
2 января, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Вулверхэмптон
Дата проведения
2 января, 20.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Бромвич – Арсенал
Дата проведения
2 января, 23.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Фулхэм
Дата проведения
3 января, 15.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Лестер
Дата проведения
3 января, 17.15, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Манчестер Сити
Дата проведения
3 января, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Ливерпуль
Дата проведения
4 января, 23.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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