Кавани о наказании за слово «негрито»: «Простите, если я задел кого-то, выражая симпатию к другу»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отреагировал на решение Футбольной ассоциации (FA) дисквалифицировать и оштрафовать его за использование слова «негрито» в процессе общения в инстаграме.
«Всем привет. Не хочу сильно распространяться в этот неприятный для меня момент. Хочу донести до вас, что я принимаю дисциплинарные меры, осознавая, что я чужой в вопросах обиходного английского языка, но не разделяю такой точки зрения.
Приношу извинения, если я задел кого-то выражением симпатии к другу, ничего иного в моем намерении не было. Те, кто со мной знакомы, понимают, что я всегда ищу элементарной радости и дружбы!
Я благодарен за бесчисленные выражения поддержки и симпатии в мой адрес. Мое сердце спокойно, ведь я знаю, что мое самовыражение всегда сопряжено с теплотой в отношении моей культуры и образа жизни.
Шлю вам искренние объятия», – написал форвард сборной Уругвая.
Слово «негрито» используется в испаноязычных странах Америки в значении «друг, приятель, дорогой человек».
Кавани получил 3 матча за слово «негрито». Объяснял, что в Уругвае это не оскорбление, а ласковый вокатив – не помогло