НБА. «Вашингтон» без Уэстбрука одержал первую победу в сезоне над «Миннесотой», «Денвер» играет с «Финиксом» и другие матчи

В пятницу, 1 января 2021 года, в рамках регулярного чемпионата проходят десять матчей.

Ирвинга и Дюрэнта уступил «Атланте» Янга (96:114). «Вашингтон» без Уэстбрука в составе одержал первую победу в сезоне над «Миннесотой» (130:109).

Неудачно стартовавший (1-3) встречается с одним из лидеров Запада .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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