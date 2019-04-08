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    НБА. «Вашингтон» без Уэстбрука одержал первую победу в сезоне над «Миннесотой», «Денвер» играет с «Финиксом» и другие матчи

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    В пятницу, 1 января 2021 года, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят десять матчей.

    «Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта уступил «Атланте» Янга (96:114). «Вашингтон» без Уэстбрука в составе одержал первую победу в сезоне над «Миннесотой» (130:109).

    Неудачно стартовавший «Денвер» (1-3) встречается с одним из лидеров Запада «Финиксом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Бостон 96:93 (27:12, 28:28, 24:33, 17:20)
    Дата проведения
    2 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча
    Детройт
    Грант (24), Бей (17 + 7 подборов), Джош Джексон (11), Пламли (8 + 17 подборов), Хэйс (0 + 6 передач) – старт; Роуз (17), Михайлюк (9), Стюарт (8), Райт (2), Думбуя (0).
    Бостон
    Тейтум (28), Браун (25 + 9 подборов), Смарт (13 + 9 передач), Томпсон (5 + 9 подборов), Тайс (2) – старт; Тиг (12), Г. Уильямс (8), Эдвардс (0), Притчард (0), Р. Уильямс (0), Оджелей (0).

    Даллас – Майами 93:83 (20:16, 26:15, 27:22, 20:30)
    Дата проведения
    2 января, 03.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча
    Даллас
    Дончич (27 + 15 подборов + 7 передач + 5 потерь), Хардуэй (18), Финни-Смит (12), Ричардсон (11), Пауэлл (2 + 8 подборов) – старт; Джонсон (8), Берк (8), Клебер (5), Брансон (2), Коули-Стайн (0).
    Майами
    Адебайо (19 + 11 подборов), Хирро (11), Робинсон (5), Игудала (3), Батлер (2) – старт; Брэдли (15), Драгич (10 + 7 передач), Ачиува (10), Олиник (8), Нанн (0), Харклесс (0).

    Шарлотт – Мемфис 93:108 (19:23, 28:30, 20:30, 26:25)
    Дата проведения
    2 января, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча
    Шарлотт
    Бийомбо (16 + 12 подборов), Хэйворд (14), Вашингтон (10 + 6 потерь), Розир (6), Грэм (3) – старт; Болл (15 + 6 передач), Калеб Мартин (14), Макдэниэлс (7), Коди Мартин (4), Бриджес (2 + 7 подборов), Ричардс (2).
    Мемфис
    Брукс (21 + 5 потерь), Андерсон (18 + 11 подборов), Кларк (15), Валанчюнас (14 + 10 подборов), Джонс (6 + 12 передач) – старт; Дженг (14 + 8 подборов), Бэйн (10), Кончар (7 + 9 подборов), Макдермотт (3).

    Бруклин – Атланта 96:114 (23:29, 29:32, 21:28, 23:25)
    Дата проведения
    2 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча
    Бруклин
    Дюрэнт (28 + 8 подборов + 5 потерь), Ирвинг (18 + 11 подборов), Харрис (12 + 7 подборов), Джордан (8), Луваву-Кабарро (2) – старт; Леверт (8), Грин (7), Аллен (5), Принс (5), Браун (2), Чиозза (1), Шэмет (0), Перри (0), Куруц (0), Т. Джонсон (0).
    Атланта
    Хантер (23), Янг (21 + 7 передач), Коллинз (20 + 8 подборов), Реддиш (12 + 7 подборов), Капела (12 + 11 подборов + 6 передач) – старт; Хертер (10), Богданович (7), Хилл (6), Гудвин (3), Фернанду (0), Найт (0), Мэйс (0).

    Сан-Антонио – Лейкерс 103:109 (31:25, 26:33, 28:23, 18:28)
    Дата проведения
    2 января, 04.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча
    Сан-Антонио
    Джонсон (26 + 10 подборов), Дерозан (23 + 9 подборов + 7 передач), Мюррей (12 + 8 подборов), Уокер (8), Пелтль (0) – старт; Гэй (15), Миллс (10), Уайт (9), Юбэнкс (0).
    Лейкерс
    Дэвис (34 + 11 подборов), Джеймс (26 + 11 подборов + 10 передач), Шредер (15), Колдуэлл-Поуп (11), Марк Газоль (0 + 8 подборов) – старт; Кузма (11), Хортон-Такер (5), Харрелл (4 + 11 подборов), М-ф Моррис (3), Мэттьюз (0).

    Миннесота – Вашингтон 109:130 (25:37, 32:23, 14:40, 38:30)
    Дата проведения
    2 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча
    Миннесота
    Бизли (21), Рид (17), Расселл (14 + 5 потерь), Калвер (4), Рубио (3) – старт; Эдвардс (17), Лэйман (12), Маклафлин (10), Вандербилт (6), Эрнангомес (5), Макдэниэлс (0), Дэвис (0 + 10 подборов).
    Вашингтон
    Бил (31 + 7 передач), Брайант (18 + 7 подборов), Нето (12), Авдия (11 + 7 подборов), Хачимура (11) – старт; Робинсон (13), Бертанс (11), Р. Лопес (11), Смит (5 + 9 передач), Браун (4), Мэтьюз (3), Пасечник (0 + 5 потерь), Бонга (0), Гилл (0).

    Милуоки – Чикаго 126:96 (27:21, 35:19, 34:35, 30:21)
    Дата проведения
    2 января, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (29 + 12 подборов + 8 передач), Миддлтон (14 + 6 передач), Дивинченцо (11), Холидэй (11), Б. Лопес (9) – старт; Форбс (18), Портис (13 + 12 подборов), Коннотон (11), Нвора (7), Уилсон (3), Огастин (0), Меррилл (0), Т. Адетокумбо (0).
    Чикаго
    Лавин (16 + 5 потерь), Уайт (12), Картер (12), Портер (9), Уильямс (8) – старт; Валентайн (14), Янг (6), Гэффорд (5), Мокока (4), Темпл (4), Дотсон (4), Корнет (2), Фелисио (0).

    Юта – Клипперс 100:94 (4 четверть)
    Дата проведения
    2 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча
    Юта
    Конли (29 + 6 передач), Митчелл (15 + 5 потерь), Гобер (10 + 9 подборов), Богданович (6), О'Нил (6) – старт; Фэйворс (14 + 11 подборов), Инглс (11 + 8 подборов + 7 передач), Кларксон (9), Ньянг (0).
    Клипперс
    Ленард (20 + 15 подборов + 8 передач), Джордж (19 + 7 подборов + 6 перехватов + 5 потерь), Ибака (13), Батюм (9 + 7 подборов), Беверли (6) – старт; Зубац (12), Уильямс (7), Кеннард (6), Мэнн (2), Коффи (0), Джексон (0).

    Денвер – Финикс 89:95 (4 четверть)
    Дата проведения
    2 января, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча
    Денвер
    Мюррэй (27), Миллсэп (15), Йокич (12 + 7 подборов + 10 передач), Харрис (7), Бартон (0) – старт; Грин (8), Хартенштайн (7), Моррис (7), Дозьер (6), Хэмптон (0), Кампаццо (0).
    Финикс
    Эйтон (22 + 11 подборов), Букер (19 + 6 потерь), Бриджес (14), Пол (13 + 6 передач), Краудер (4) – старт; К. Джонсон (9), Гэллоуэй (9), Камински (3), Пэйн (2), Картер (0).

    Голден Стэйт – Портленд 25:41 (2 четверть)
    Дата проведения
    2 января, 06.30, «Chase Center»
    Онлайн матча
    Голден Стэйт
    Карри (7), Уайзмен (2), Убре (2), Уиггинс (0), Грин (0) – старт; Бэйзмор (8), Паскалл (4), Тоскано-Андерсон (2), Уонамейкер (0), Ли (0), Луни (0), Малдер (0).
    Портленд
    Макколлум (16), Нуркич (6), Лиллард (5), Ковингтон (3), Джонс (3) – старт; Энтони (5), Кантер (3), Саймонс (0), Худ (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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