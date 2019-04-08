НБА. «Вашингтон» без Уэстбрука одержал первую победу в сезоне над «Миннесотой», «Денвер» играет с «Финиксом» и другие матчи

В пятницу, 1 января 2021 года, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят десять матчей.
«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта уступил «Атланте» Янга (96:114). «Вашингтон» без Уэстбрука в составе одержал первую победу в сезоне над «Миннесотой» (130:109).
Неудачно стартовавший «Денвер» (1-3) встречается с одним из лидеров Запада «Финиксом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Грант (24), Бей (17 + 7 подборов), Джош Джексон (11), Пламли (8 + 17 подборов), Хэйс (0 + 6 передач) – старт; Роуз (17), Михайлюк (9), Стюарт (8), Райт (2), Думбуя (0).
- Дата проведения
- 2 января, 03.00, «American Airlines Center»
- Даллас
- Дончич (27 + 15 подборов + 7 передач + 5 потерь), Хардуэй (18), Финни-Смит (12), Ричардсон (11), Пауэлл (2 + 8 подборов) – старт; Джонсон (8), Берк (8), Клебер (5), Брансон (2), Коули-Стайн (0).
- Дата проведения
- 2 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Бийомбо (16 + 12 подборов), Хэйворд (14), Вашингтон (10 + 6 потерь), Розир (6), Грэм (3) – старт; Болл (15 + 6 передач), Калеб Мартин (14), Макдэниэлс (7), Коди Мартин (4), Бриджес (2 + 7 подборов), Ричардс (2).
- Мемфис
- Брукс (21 + 5 потерь), Андерсон (18 + 11 подборов), Кларк (15), Валанчюнас (14 + 10 подборов), Джонс (6 + 12 передач) – старт; Дженг (14 + 8 подборов), Бэйн (10), Кончар (7 + 9 подборов), Макдермотт (3).
- Дата проведения
- 2 января, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Дюрэнт (28 + 8 подборов + 5 потерь), Ирвинг (18 + 11 подборов), Харрис (12 + 7 подборов), Джордан (8), Луваву-Кабарро (2) – старт; Леверт (8), Грин (7), Аллен (5), Принс (5), Браун (2), Чиозза (1), Шэмет (0), Перри (0), Куруц (0), Т. Джонсон (0).
- Дата проведения
- 2 января, 04.00, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Джонсон (26 + 10 подборов), Дерозан (23 + 9 подборов + 7 передач), Мюррей (12 + 8 подборов), Уокер (8), Пелтль (0) – старт; Гэй (15), Миллс (10), Уайт (9), Юбэнкс (0).
- Лейкерс
- Дэвис (34 + 11 подборов), Джеймс (26 + 11 подборов + 10 передач), Шредер (15), Колдуэлл-Поуп (11), Марк Газоль (0 + 8 подборов) – старт; Кузма (11), Хортон-Такер (5), Харрелл (4 + 11 подборов), М-ф Моррис (3), Мэттьюз (0).
- Дата проведения
- 2 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Бизли (21), Рид (17), Расселл (14 + 5 потерь), Калвер (4), Рубио (3) – старт; Эдвардс (17), Лэйман (12), Маклафлин (10), Вандербилт (6), Эрнангомес (5), Макдэниэлс (0), Дэвис (0 + 10 подборов).
- Дата проведения
- 2 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (29 + 12 подборов + 8 передач), Миддлтон (14 + 6 передач), Дивинченцо (11), Холидэй (11), Б. Лопес (9) – старт; Форбс (18), Портис (13 + 12 подборов), Коннотон (11), Нвора (7), Уилсон (3), Огастин (0), Меррилл (0), Т. Адетокумбо (0).
- Дата проведения
- 2 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Конли (29 + 6 передач), Митчелл (15 + 5 потерь), Гобер (10 + 9 подборов), Богданович (6), О'Нил (6) – старт; Фэйворс (14 + 11 подборов), Инглс (11 + 8 подборов + 7 передач), Кларксон (9), Ньянг (0).
- Дата проведения
- 2 января, 05.00, «Ball Arena»
- Денвер
- Мюррэй (27), Миллсэп (15), Йокич (12 + 7 подборов + 10 передач), Харрис (7), Бартон (0) – старт; Грин (8), Хартенштайн (7), Моррис (7), Дозьер (6), Хэмптон (0), Кампаццо (0).
- Дата проведения
- 2 января, 06.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Карри (7), Уайзмен (2), Убре (2), Уиггинс (0), Грин (0) – старт; Бэйзмор (8), Паскалл (4), Тоскано-Андерсон (2), Уонамейкер (0), Ли (0), Луни (0), Малдер (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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