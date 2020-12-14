Абрамов не сыграет с Германией в 1/4 финала МЧМ. Он дисквалифицирован на один матч

Теги ИИХФ молодежная сборная России дисквалификации молодежный чемпионат мира молодежная сборная Германии Арвид Костмар Михаил Абрамов Хоккей

Нападающий сборной России Михаил Абрамов дисквалифицирован на один матч молодежного чемпионата мира, сообщает ИИХФ.

Хоккеиста дисквалифицировали за подсечку, нарушение было в концовке второго периода матча группового этапа со Швецией (4:3 ОТ).

Абрамов скользнул своим правым коньком в правый конек форварда Арвида Костмара, подтолкнув также шведа клюшкой.

В субботу сборная России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира сыграет со сборной Германии. Абрамов пропустит этот матч.

Германия приехала на МЧМ, чтобы играть в полуфинале. У нее классные лидеры и прочная система игры

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