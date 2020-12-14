Абрамов не сыграет с Германией в 1/4 финала МЧМ. Он дисквалифицирован на один матч

Нападающий сборной России Михаил Абрамов дисквалифицирован на один матч молодежного чемпионата мира, сообщает ИИХФ.

Хоккеиста дисквалифицировали за подсечку, нарушение было в концовке второго периода матча группового этапа со Швецией (4:3 ОТ).

Абрамов скользнул своим правым коньком в правый конек форварда Арвида Костмара, подтолкнув также шведа клюшкой.

В субботу сборная России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира сыграет со сборной Германии. Абрамов пропустит этот матч.

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