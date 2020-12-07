Оргкомитет Пекина-2022 представил пиктограммы видов спорта Олимпийских игр в Китае

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине представил официальные пиктограммы турнира.

На 24 пиктограммах изображены дисциплины, включенные в программу Олимпиады-2022, еще на 6 – дисциплины Паралимпиады.

По словам организаторов, пиктограммы разработаны на основе традиционного китайского письма и «отражают динамику зимних видов спорта и богатую культуру Китая в современной графике». Дизайнеров вдохновили пиктограммы Пекина-2008.

Зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.