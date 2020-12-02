Василевский – лучший вратарь НХЛ сейчас, Худобин – 12-й, Бобровский – 15-й (NHL.com)

Официальный сайт представил рейтинг лучших голкиперов лиги на данный момент.

В голосовании приняли участие 13 авторов NHL.com, каждый назвал по 16 игроков. Баллы начислялись по схеме от 16 (за первое место) до 1 (за 16-е).

Список возглавил вратарь Андрей Василевский (204 балла). Второе место занял Коннор Хеллибак из «Виннипега» (196 баллов), третьим стал Туукка Раск из (179 баллов).

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй», 204 балла)

2. Коннор Хеллибак («Виннипег», 196 баллов)

3. Туукка Раск («Бостон», 179 баллов)

4. Кэри Прайс ( , 160 баллов)

5. Робин Ленер («Вегас», 129 баллов)

6. Картер Харт («Филадельфия», 116 баллов)

7. Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 109 баллов)

8. Якоб Маркстрем («Калгари», 98 баллов)

9. Бен Бишоп («Даллас», 93 балла)

10. Фредерик Андерсен ( , 91 балл)

11. Дарси Кюмпер («Аризона», 61 балл)

12. Антон Худобин («Даллас», 47 баллов)

13. Марк-Андре Флери («Вегас», 45 баллов)

14. Джон Гибсон («Анахайм», 36 баллов)

15. Сергей Бобровский («Флорида», 35 баллов)

16. Брэйден Холтби («Ванкувер», 30 баллов)