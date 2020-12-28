Ферстаппен подтвердил отношения с Келли Пике. Это бывшая девушка Квята

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что находится в отношениях с Келли Пике – дочерью трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике и бывшей подругой Даниила Квята.

В 2019 году у Квята и Пике родилась дочь Пенелопа.

 
 
 
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Публикация от Max Verstappen (@maxverstappen1)

«С новым годом всех! Пусть 2021-й станет запоминающимся во многих аспектах. Желаю вам успеха, любви и счастья так же, как я нашел свою ❤️», – подписал Макс фото с Келли.

Информация о возможном романе Ферстаппена и Пике начала распространяться в социальных сетях в ноябре, а в конце года ее впервые подтвердили автоспортивные СМИ.

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