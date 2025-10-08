Депутат Свищев о предложении запретить легионеров в Кубке: «Это непростое решение, клубы примут его в штыки. Минспорт хочет, чтобы больше российских игроков участовали в матчах»
Дмитрий Свищев отреагировал на идею запрета участия легионеров в Кубке России.
Такой формат проведения Фонбет Кубка России был предложен главе Министерства спорта РФ Михаилу Дегтяреву во время одной из встреч с профессиональными сообществами, как сообщил инсайдер Иван Карпов.
«Не слышал о такой идее. Думаю, что реализовать ее будет непросто. Потому что команды формируются с учетом легионеров, а если вдруг во время Кубка России придется их убирать... Это непростое решение, которое, как мне кажется, будет приниматься клубами в штыки.
Не знаю, какое решение примет РФС. Понимаю логику Министерства спорта. Они хотят, чтобы больше российских игроков принимали участие в матчах», – сказал депутат Госдумы Свищев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
