Константин Зырянов: «Семаку уже памятник на «Газпром Арене» можно ставить. Борьба за третье золото подряд дорого стоит»

Теги Зенит Константин Зырянов Сергей Семак премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о выступлениях петербургского клуба под руководством Сергея Семака.

– «Зенит» ушел на перерыв с преимуществом в четыре очка от ближайшего преследователя. Вся борьба еще впереди?

– Я тут проанализировал статистику и понял, что Сергей Семак – единственный тренер-россиянин, который приводил «Зенит» к чемпионству дважды подряд. И ведет к третьему.

То есть ему уже памятник на «Газпром Арене» можно ставить (улыбается). В том числе с учетом того, с каким ресурсом игроков он это делает.

Но в любом случае – борьба за третье золото подряд дорого стоит. Если тренировочный процесс зимой и потом летом будет нормальным, то есть как полагается – со сборами, контрольными матчами, то и результат в следующей Лиге чемпионов может быть другим, – сказал Зырянов.

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