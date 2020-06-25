Константин Зырянов: «Семаку уже памятник на «Газпром Арене» можно ставить. Борьба за третье золото подряд дорого стоит»

Бывший полузащитник поделился мнением о выступлениях петербургского клуба под руководством Сергея Семака.

– «Зенит» ушел на перерыв с преимуществом в четыре очка от ближайшего преследователя. Вся борьба еще впереди?

– Я тут проанализировал статистику и понял, что – единственный тренер-россиянин, который приводил «Зенит» к чемпионству дважды подряд. И ведет к третьему.

То есть ему уже памятник на можно ставить (улыбается). В том числе с учетом того, с каким ресурсом игроков он это делает.

Но в любом случае – борьба за третье золото подряд дорого стоит. Если тренировочный процесс зимой и потом летом будет нормальным, то есть как полагается – со сборами, контрольными матчами, то и результат в следующей Лиге чемпионов может быть другим, – сказал Зырянов.