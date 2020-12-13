«Тур де Ски». 1-й этап. Непряева, Ступак, Сорина, Бреннан, Сван и Карлссон вышли в 1/4 финала конькового спринта

Сегодня в швейцарском Валь Мюстаире стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Женщины бегут спринт свободным стилем.
Лыжные гонки
Тур де Ски
1-й этап
Валь Мюстаир, Швейцария
Женщины
Спринт, свободный стиль
Начало финалов – 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на ТК «Матч ТВ» и Eurosport.
1/4 финала
Забег 1
1. Майя Далквист (Швеция)
2. Моа Лундгрен (Швеция)
3. Рози Бреннан (США)
4. Джулия Керн (США)
5. Наталья Непряева (Россия)
6. Лаурин ван дер Граф (Швейцария)
Забег 2
1. Надин Фандрих (Швейцария)
2. Анамария Лампич (Словения)
3. Юлия Ступак (Россия)
4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)
5. Элиза Брокар (Италия)
6. Алина Майер (Швейцария)
Забег 3
1. Татьяна Сорина (Россия)
2. Юнна Сундлинг (Швеция)
3. Хэйли Свирбул (США)
4. Криста Пярмякоски (Финляндия)
5. Йоханна Матинтало (Финляндия)
6. Петра Новакова (Чехия)
Забег 4
1. Линн Сван (Швеция)
2. Катерина Янатова (Чехия)
3. Патриция Эйдука (Латвия)
4. Софи Колдуэл (США)
5. Эмма Рибом (Швеция)
6. Христина Мацокина (Россия)
Забег 5
1. Фрида Карлссон (Швеция)
2. Грета Лоурент (Швеция)
3. Джессика Диггинс (США)
4. Софи Крель (Германия)
5. Моа Олссон (Швеция)
6. Эва Уревц (Словения)
Не прошли квалификацию:
32. Эбба Андерссон (Швеция)...
51. Яна Кирпиченко (Россия)...
53. Алиса Жамбалова (Россия)...
56. Тереза Штадлобер (Австрия)...
60. Анна Нечаевская (Россия)...
63. Анастасия Фалеева (Россия)...
66. Анна Жеребятьева (Россия)