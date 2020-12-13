«Тур де Ски». 1-й этап. Непряева, Ступак, Сорина, Бреннан, Сван и Карлссон вышли в 1/4 финала конькового спринта

Сегодня в швейцарском Валь Мюстаире стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Женщины бегут спринт свободным стилем.

Лыжные гонки

Тур де Ски

1-й этап

Валь Мюстаир, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало финалов – 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на ТК и Eurosport.

1/4 финала

Забег 1

1. Майя Далквист (Швеция)

2. Моа Лундгрен (Швеция)

3. Рози Бреннан (США)

4. Джулия Керн (США)

5. Наталья Непряева (Россия)

6. Лаурин ван дер Граф (Швейцария)

Забег 2

1. Надин Фандрих (Швейцария)

2. Анамария Лампич (Словения)

3. Юлия Ступак (Россия)

4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)

5. Элиза Брокар (Италия)

6. Алина Майер (Швейцария)

Забег 3

1. Татьяна Сорина (Россия)

2. Юнна Сундлинг (Швеция)

3. Хэйли Свирбул (США)

4. Криста Пярмякоски (Финляндия)

5. Йоханна Матинтало (Финляндия)

6. Петра Новакова (Чехия)

Забег 4

1. Линн Сван (Швеция)

2. Катерина Янатова (Чехия)

3. Патриция Эйдука (Латвия)

4. Софи Колдуэл (США)

5. Эмма Рибом (Швеция)

6. Христина Мацокина (Россия)

Забег 5

1. Фрида Карлссон (Швеция)

2. Грета Лоурент (Швеция)

3. Джессика Диггинс (США)

4. Софи Крель (Германия)

5. Моа Олссон (Швеция)

6. Эва Уревц (Словения)

Не прошли квалификацию:

32. Эбба Андерссон (Швеция)...

51. Яна Кирпиченко (Россия)...

53. Алиса Жамбалова (Россия)...

56. Тереза Штадлобер (Австрия)...

60. Анна Нечаевская (Россия)...

63. Анастасия Фалеева (Россия)...

66. Анна Жеребятьева (Россия)

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»