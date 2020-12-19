У «МЮ» 4 победы в 5 последних матчах АПЛ и 0 поражений за 2 месяца

«Манчестер Юнайтед» победил (2:1) в 17-м туре .

Команда тренера выиграла 4 из 5 последних матчей в лиге.

«МЮ» не уступает в чемпионате Англии два месяца – 10 матчей: 8 побед и 2 ничьих.

Последнее поражение в Премьер-лиге потерпел от «Арсенала» (0:1) 1 ноября.

Клуб из Манчестера занимает второе место в таблице, набрав 33 очка, как и «Ливерпуль», но уступая лидеру по дополнительным показателям.

«Ливерпуль» свой матч 17-го тура проведет 4 января против «Саутгемптона», а с «МЮ» сыграет 17 января на «Энфилде».

rts.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.