У «МЮ» 4 победы в 5 последних матчах АПЛ и 0 поражений за 2 месяца

«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» (2:1) в 17-м туре АПЛ.
Команда тренера Оле-Гуннара Сульшера выиграла 4 из 5 последних матчей в лиге.
«МЮ» не уступает в чемпионате Англии два месяца – 10 матчей: 8 побед и 2 ничьих.
Последнее поражение в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» потерпел от «Арсенала» (0:1) 1 ноября.
Клуб из Манчестера занимает второе место в таблице, набрав 33 очка, как и «Ливерпуль», но уступая лидеру по дополнительным показателям.
«Ливерпуль» свой матч 17-го тура проведет 4 января против «Саутгемптона», а с «МЮ» сыграет 17 января на «Энфилде».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.