Почеттино прибудет в Париж сегодня и подпишет контракт с «ПСЖ» на выходных

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Маурисио Почеттино Футбол

Бывший тренер «Эспаньола» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино возглавит «Пари Сен-Жермен».

Аргентинец прибудет в столицу Франции в эту пятницу вместе со своим штабом. Стороны подпишут контракт в течение выходных. Уже в воскресенье возобновятся тренировки «ПСЖ».

Перед наступлением нового календарного года Почеттино находился у себя дома в Лондоне. Там он решил провести праздничный период.

Почеттино оставался без работы с момента увольнения из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года. «ПСЖ» на этой неделе официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером Томасом Тухелем.

Сообщалось, что контракт Почеттино будет рассчитан до 2023 года.

«ПСЖ» уволил Тухеля – после победы 4:0 и через 4 месяца после финала ЛЧ. Немец рассорился со спортивным директором Леонардо

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