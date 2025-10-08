Джеррард – главный кандидат на пост тренера «Рейнджерс». Он привел клуб к чемпионству в 2021-м

Стивен Джеррард может вновь возглавить «Рейнджерс».

На этой неделе шотландский клуб уволил с поста главного тренера Расселла Мартина. После 7 туров команда с 8 очками занимает в чемпионате страны 8-е место.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Джеррард является главным претендентом на эту должность. Руководители клуба ждут ясности относительно того, захочет ли сам тренер вернуться и будет ли это целесообразно с финансовой точки зрения.

Английский специалист уже возглавлял команду из Глазго с 2018 по 2021 год. В сезоне-2020/21 «Рейнджерс » стали чемпионами Шотландии, не потерпев ни одного поражения в лиге.

Новый спортивный директор клуба Кевин Телуэлл также рассматривал кандидатуру Шона Дайча , с которым он работал в «Эвертоне», но тот не заинтересован в работе в «Рейнджерс».

Еще одним кандидатом является возглавляющий «Хартс » Дерек Макиннис, но лидеры шотландской лиги постараются удержать тренера, если получат официальный запрос.