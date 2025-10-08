Капелло о матче с Израилем: «Италии нужно играть, давайте оставим политику в стороне. Спорт должен объединять, а не разъединять»
Фабио Капелло не считает нужным бойкотировать матч Италии со сборной Израиля.
Итальянская команда примет израильтян 14 октября в отборочном матче на чемпионат мира 2026 года.
«Да, мы должны играть, давайте оставим политику в стороне.
Спорт должен объединять, а не разъединять», – сказал бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» в эфире Radio Anch’io Sport на канале Rai Radio 1.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Ansa.it
