Капелло о матче с Израилем: «Италии нужно играть, давайте оставим политику в стороне. Спорт должен объединять, а не разъединять»

Фабио Капелло не считает нужным бойкотировать матч Италии со сборной Израиля.

Итальянская команда примет израильтян 14 октября в отборочном матче на чемпионат мира 2026 года.

«Да, мы должны играть, давайте оставим политику в стороне.

Спорт должен объединять, а не разъединять», – сказал бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» в эфире Radio Anch’io Sport на канале Rai Radio 1.

Гаттузо о матче с Израилем: «Грустно видеть происходящее с невинными и детьми, но Италии придется сыграть, иначе – 0:3. На стадионе будет 5-6 тысяч человек, за его пределами – 10»

Глава итальянской федерации о матче с Израилем: «Спорт выполняет важную функцию: объединять, сплачивать людей. Как гражданин я глубоко возмущен всем, что мы видим»

Источник: Ansa.it
