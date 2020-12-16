Сергей Семак: «Главный урок 2020 года – за счастьем не надо ездить на другой конец земли. Если в стране и надо что-то менять, лучше начать с себя»

Главный тренер опубликовал в инстаграме свое новогоднее поздравление.

«2020 год многому нас научил.

Например, тому, как важно беречь здоровье, как хрупка человеческая жизнь, как ценна крепкая семья и любимые люди рядом. Вечно ищущие ярких впечатлений где-то подальше от дома, мы остановились на бегу и, оглянувшись вокруг, заметили так много удивительных красот в своей родной стране.

Все больше новых отечественных марок, продуктов, изобретений, русских талантливых ребят радуют и вдохновляют. Мы усвоили много важных уроков, но самый главный и полезный урок, на мой взгляд, это тот, что за счастьем не надо ездить на другой конец земли.

Все что нужно для счастья мы имеем здесь и сейчас, в своем сердце, на своем месте, в своей стране, где если и надо что-то менять, лучше начать с себя – со своей семьи, со своей парадной (подъезда), со своего города.

С Новым годом, дорогие друзья! И спасибо 2020-му за все! Было жестко, но полезно», – написал Семак.