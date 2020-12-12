«Тур де Ски». 1-й этап. Большунов, Ретивых, Мельниченко, Пеллегрино, Халварссон выступят в 1/4 финала спринта свободным стилем

Сегодня в швейцарском Валь Мюстаире стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Мужчины бегут спринт свободным стилем.

Лыжные гонки

Тур де Ски

Валь Мюстаир, Швейцария

1-й этап

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало финалов – 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на ТК «Матч ТВ» и Eurosport.

1/4 финала

Забег 1

1. Федерико Пеллегрино (Италия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Джеймс Клагнет (Великобритания)

4. Валентин Шовин (Франция)

5. Калле Халварссон (Швеция)

6. Давиде Грац (Италия)

Забег 2

1. Симеон Хэмилтон (США)

2. Андрей Мельниченко (Россия)

3. Евгений Белов (Россия)

4. Глеб Ретивых (Россия)

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

6. Кевин Болджер (США)

Забег 3

1. Ришар Жув (Франция)

2. Александр Терентьев (Россия)

3. Михал Новак (Чехия)

4. Яник Риебли (Швейцария)

5. Мачей Старега (Польша)

6. Эрван Кезер (Швейцария)

Забег 4

1. Артем Мальцев (Россия)

2. Дарио Колонья (Швейцария)

3. Люка Шанава (Франция)

4. Юхан Хагстрем (Швеция)

5. Франческо де Фабиани (Италия)

6. Роман Шаад (Швейцария)

Забег 5

1. Джовиан Хедигер (Швейцария)

2. Оскар Свенссон (Швеция)

3. Вернери Сухонен (Финляндия)

4. Михаэль Хеллвегер (Италия)

5. Иван Якимушкин (Россия)

6. Валерио Гронд (Швейцария)

Не прошли квалификацию

36. Алексей Червоткин (Россия)...

38. Вильям Поромаа (Швеция)...

45. Денис Спицов (Россия)...

56. Илья Семиков (Россия)

Расписание лыжной многодневки «Тур де Ски»