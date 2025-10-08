Хендерсон об уходе из «Ливерпуля»: «Самое сложное время, это было похоже на расставание. Я был так привязан к клубу, посвятил ему большую часть жизни. Тогда я не мог смотреть матчи «красных»

Джордан Хендерсон рассказал, что крайне тяжело воспринял уход из «Ливерпуля».

Экс-капитан мерсисайдцев покинул клуб в 2023 году. Сейчас 35-летний полузащитник выступает за «Брентфорд ».

«Был очень тяжелый период, когда я покинул Ливерпуль. Я провел там долгое время, 12 лет.

Уход из Ливерпуля сам по себе был огромным и очень тяжелым испытанием, и это было бы трудно в любой момент, потому что я так долго жил в нем, а потом всего этого просто не стало… Поэтому какое-то время после этого мне пришлось непросто.

Я не мог смотреть особо много матчей, и уж точно не мог смотреть игры «Ливерпуля ». Тогда я не смотрел Премьер-лигу… Наверное, я выбрал для этого подходящее место, я был на другом конце света (в саудовском «Аль-Иттифаке» – Спортс’‘)!

Да, было тяжело уходить из «Ливерпуля», ведь я был там так долго, был так привязан к нему, и посвятил ему большую часть своей жизни. Тяжело было бы, наверное, что бы я ни делал и куда бы я ни ушел…

Не знаю, каково это было, это было похоже на расставание [в отношениях]. Я думаю, если бы вы спросили многих игроков, когда они покидали клуб, не только «Ливерпуль», но это так, когда ты так долго играешь в клубе и привязан к нему, независимо от того, заканчиваешь ли ты карьеру или уходишь.

Думаю, какое-то время было непросто, но со временем все меняется, меняетесь и вы. Но я бы сказал, что это было, пожалуй, самое сложное время», – отметил Хендерсон .