Холанд и Дэвис выросли в цене больше всех в 2020-м. Фати, Бруну, Фоден – в топ-5 (Transfermarkt)

Transfermarkt назвал топ-10 футболистов, трансферная стоимость которых выросла больше всего в 2020 году.

Возглавил рейтинг форвард дортмундской Эрлинг Холанд – его цена выросла на 55 миллионов евро и теперь составляет 100 миллионов.

1. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд): +55 млн евро; 100 млн

2. Альфонсо Дэвис ( ): +55 млн евро; 80 млн

3. Анссумане Фати ( ): +40 млн евро; 80 млн

4. Бруну Фернандеш ( ): +30 млн евро; 90 млн

5. Филип Фоден («Манчестер Сити»): +30 млн евро; 60 млн

6. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»): +30 млн евро; 50 млн

7. Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд): +30 млн евро; 30 млн

8. Алессандро Бастони («Интер»): +27 млн евро; 50 млн

9. Букайо Сака ( ): +27 млн евро; 40 млн

10. Эдмонд Тапсоба («Байер»): +25,5 млн евро; 30 млн