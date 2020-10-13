Холанд и Дэвис выросли в цене больше всех в 2020-м. Фати, Бруну, Фоден – в топ-5 (Transfermarkt)

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Transfermarkt назвал топ-10 футболистов, трансферная стоимость которых выросла больше всего в 2020 году.

Возглавил рейтинг форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд – его цена выросла на 55 миллионов евро и теперь составляет 100 миллионов.

1. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд): +55 млн евро; 100 млн

2. Альфонсо Дэвис («Бавария»): +55 млн евро; 80 млн

3. Анссумане Фати («Барселона»): +40 млн евро; 80 млн

4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»): +30 млн евро; 90 млн

5. Филип Фоден («Манчестер Сити»): +30 млн евро; 60 млн

6. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»): +30 млн евро; 50 млн

7. Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд): +30 млн евро; 30 млн

8. Алессандро Бастони («Интер»): +27 млн евро; 50 млн

9. Букайо Сака («Арсенал»): +27 млн евро; 40 млн

10. Эдмонд Тапсоба («Байер»): +25,5 млн евро; 30 млн

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