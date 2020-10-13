Холанд и Дэвис выросли в цене больше всех в 2020-м. Фати, Бруну, Фоден – в топ-5 (Transfermarkt)

Transfermarkt назвал топ-10 футболистов, трансферная стоимость которых выросла больше всего в 2020 году.
Возглавил рейтинг форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд – его цена выросла на 55 миллионов евро и теперь составляет 100 миллионов.
1. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд): +55 млн евро; 100 млн
2. Альфонсо Дэвис («Бавария»): +55 млн евро; 80 млн
3. Анссумане Фати («Барселона»): +40 млн евро; 80 млн
4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»): +30 млн евро; 90 млн
5. Филип Фоден («Манчестер Сити»): +30 млн евро; 60 млн
6. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»): +30 млн евро; 50 млн
7. Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд): +30 млн евро; 30 млн
8. Алессандро Бастони («Интер»): +27 млн евро; 50 млн
9. Букайо Сака («Арсенал»): +27 млн евро; 40 млн
10. Эдмонд Тапсоба («Байер»): +25,5 млн евро; 30 млн