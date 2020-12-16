Сергей Лавров: «Система «осень-весна» – не для российского футбола»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках.

«Наверно, логика есть в плохом выступлении российских клубов в еврокубках в этом сезоне, потому что многочисленные аналитические статьи печатают по поводу того, чем отличается российский футбол от европейского, где мы так неважно выступаем.

Одно из ключевых отличий – это частота выступлений и календарь. Когда играешь раз в неделю, за редчайшими исключениями, для тех, кто пробился в еврокубки, это бывает пару месяцев в году, а весь остальной играешь раз в неделю. Смотришь на английскую Премьер-лигу, Испанию, Германию, где две игры в неделю – это норма и, конечно, совершенно другая физическая форма и скорости.

Я много читал про реформы российского чемпионата. выдвигал свои идеи. Были идеи до 18 команд расширить лигу, разбить 16 пополам или еще две команды убрать.

Что-то делать надо, я убежден, потому что частота, регулярность выступлений напрямую сказываются на скоростях, выносливости и на способности быстро решать комбинационные задачи на поле, а не таскать мяч в надежде на дальний навес, что столб выпрыгнет и что-то постарается сделать.

Не хочу никого обижать, но система «осень-весна» – не для нас. Потому что зрелищность футбола, когда он проходит на грязных, мокрых полях и все это при трехмесячной паузе в самое лучшее время года... Ну вот мы и имеем результат», – сказал Лавров в интервью «Матч ТВ».