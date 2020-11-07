ИИХФ перенесет из Беларуси ЧМ-2021. Фазель лично сообщит Лукашенко об этом (Waston)

Теги ИИХФ Рене Фазель Александр Лукашенко Чемпионат мира по хоккею Политика ЧМ-2021 Хоккей

ИИХФ решила перенести ЧМ-2021 из Беларуси.

По информации Watson, президент ИИХФ Рене Фазель хочет сообщить о переносе турнира президенту Беларуси Александру Лукашенко лично.

Сейчас идут поиски альтернативных вариантов. Лучшие шансы на проведение турнира имеют Латвия (Рига), Чехия (Прага) и Словакия (Братислава).

Латвийская федерация может взять на себя проведение всего чемпионата, но у нее есть только одна арена, вмещающая около 10 000 зрителей.

Если в соответствии с официальными правилами будут доступны только половина мест, то размер арены станет решающим фактором – и тогда необходимы две площадки.

Также возможен перенос турнира в Прагу и Братиславу или их комбинация. В этих странах есть арены нужного размера.

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