«Ливерпуль» – «Вест Бромвич» – 1:1. Аджайи забил. Онлайн-трансляция

«Ливерпуль» играет с «Вест Бромвичем» в 15-м туре чемпионата Англии.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 27 декабря, 19.30, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Матип (Уильямс, 60), Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 83), Салах, Хендерсон, Мане, Фирмино (Ориги, 90).
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Вест Бромвич –
Джонстон, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Гиббс, Сойерс, Диангана, Филлипс, Галлахер (Иванович, 90), Робинсон (Матеус Перейра, 73), Грант (Остин, 78).
- Предупреждение:
- О`Ши (56).