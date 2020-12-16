«Ливерпуль» – «Вест Бромвич» – 1:1. Аджайи забил. Онлайн-трансляция

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Вест Бромвич Sports.ru Садьо Мане Семи Аджайи Футбол

«Ливерпуль» играет с «Вест Бромвичем» в 15-м туре чемпионата Англии.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ливерпуль – Вест Бромвич 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
27 декабря, 19.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Мане, 1:1 – 82 Аджайи.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип (Уильямс, 60), Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Джонс (Окслейд-Чемберлен, 83), Салах, Хендерсон, Мане, Фирмино (Ориги, 90).
Вест БромвичДжонстон, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Гиббс, Сойерс, Диангана, Филлипс, Галлахер (Иванович, 90), Робинсон (Матеус Перейра, 73), Грант (Остин, 78).
Предупреждение:
О`Ши (56).

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