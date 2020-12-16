Влашич – лучший в ЦСКА в ноябре-декабре. Васин, лидировавший с подачи паблика ВГИК, получил приз зрительских симпатий

ЦСКА объявил результаты голосования за лучшего игрока команды в ноябре-декабре.

Впервые в сезоне лучшим признали хавбека .

Также армейцы прокомментировали ситуацию с голосами за защитника .

«По ходу голосования путем накрутки были достигнуты аномальные показатели у нескольких игроков. После завершения опроса все накрученные голоса были удалены.

Тем не менее мы решили присудить Виктору Васину приз зрительских симпатий», – говорится в сообщении клуба.

В пятницу в твиттере паблика ВГИК появилась запись с призывом голосовать за Васина. Когда он вышел в лидеры рейтинга, набрав около 10 тысяч голосов, резко начали расти голоса у защитника Игоря Дивеева.

На 00:30 субботы проголосовали больше 50 тысяч человек. В голосовании за лучшего игрока сентября, например, поучаствовали 12 544 человек, в октябре – 13 447.

В итоге ЦСКА обнулил голосование за лучшего игрока.

Васин станет лучшим игроком ЦСКА в ноябре-декабре, хотя сыграл всего два полных матча. Здесь замешан ВГИК

ВГИК достал ЦСКА – и клуб обнулил подозрительные голоса в опросе за лучшего игрока. Давайте проведем справедливые выборы!