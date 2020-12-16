Лионель Месси: «Мне было очень плохо летом, но сейчас я в порядке. «Барса» – моя жизнь»

Форвард «Барселоны» рассказал о своей привязанности к каталонскому клубу и нынешнем положении сине-гранатовых.

«Я всегда говорил, что – это моя жизнь. Я живу здесь с 13 лет. Я рос как в клубе, так и в городе. Я живу в Барселоне дольше, чем в Аргентине, моей родной стране. Я научился всему здесь, клуб воспитал меня как игрока и человека. «Барса» дала мне все, и я всегда полностью выкладывался ради «Барселоны».

Между нами любовь, потому что это то, чем я жил с тех пор, как приехал сюда. Чувствую любовь к городу, клубу и всему, что связано с «Барселоной». Мои дети тоже родились здесь.

Сейчас я в порядке. Это правда, что мне было очень плохо все лето и даже до лета из-за того, как заканчивался сезон. Затем произошло то, что произошло. Бюрофакс и все такое.

Я был не совсем в норме в начале этого сезона, но сегодня я чувствую себя хорошо и хочу серьезно бороться за все трофеи. Я взволнован, знаю, что клуб переживает очень трудные времена. Это сложно, но я с нетерпением жду будущего.

Я не плакал из-за спортивных проблем, но действительно много страдал. Я предпочитаю не вдаваться в подробности. Но из-за спортивных проблем я сильно страдал», – рассказал Месси в интервью La Sexta.