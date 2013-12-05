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    НБА. «Клипперс» против «Далласа», «Лейкерс» играют дома с «Миннесотой» и другие матчи

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    В воскресенье, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.

    В первой встрече дня «Клипперс» сразятся в Лос-Анджелесе с «Далласом».

    «Индиана» встретится дома с «Бостоном», «Чикаго» примет «Голден Стэйт».

    В последней встрече дня действующие чемпионы «Лейкерс» дома сыграют с «Миннесотой», начавшей сезон с двух побед.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Клипперс – Даллас 2:9 (1 четверть)
    Дата проведения
    27 декабря, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча
    Клипперс
    Джордж (2), Беверли (0), Кеннард (0), Батюм (0), Ибака (0).
    Даллас
    Ричардсон (3), Дончич (2), Хардуэй (0), Финни-Смит (0), Пауэлл (0).

    Шарлотт – Бруклин
    Дата проведения
    28 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Сан-Антонио
    Дата проведения
    28 декабря, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Орландо
    Дата проведения
    28 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Филадельфия
    Дата проведения
    28 декабря, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Милуоки
    Дата проведения
    28 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Чикаго – Голден Стэйт
    Дата проведения
    28 декабря, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Индиана – Бостон
    Дата проведения
    28 декабря, 04.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Финикс
    Дата проведения
    28 декабря, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Миннесота
    Дата проведения
    28 декабря, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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