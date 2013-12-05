НБА. «Клипперс» против «Далласа», «Лейкерс» играют дома с «Миннесотой» и другие матчи

В воскресенье, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.
В первой встрече дня «Клипперс» сразятся в Лос-Анджелесе с «Далласом».
«Индиана» встретится дома с «Бостоном», «Чикаго» примет «Голден Стэйт».
В последней встрече дня действующие чемпионы «Лейкерс» дома сыграют с «Миннесотой», начавшей сезон с двух побед.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 декабря, 23.30, «Staples Center»
- Даллас
- Ричардсон (3), Дончич (2), Хардуэй (0), Финни-Смит (0), Пауэлл (0).
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 28 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 04.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 28 декабря, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 28 декабря, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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