НБА. «Клипперс» против «Далласа», «Лейкерс» играют дома с «Миннесотой» и другие матчи

В воскресенье, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 10 матчей.

В первой встрече дня «Клипперс» сразятся в Лос-Анджелесе с .

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В последней встрече дня действующие чемпионы «Лейкерс» дома сыграют с «Миннесотой», начавшей сезон с двух побед.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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