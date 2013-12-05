Елена Левченко: «Беларусь превращается в Северную Корею в центре Европы»

Белорусская баскетболистка поделилась мнением о политической ситуации в своей стране.

По словам призера чемпионата Европы-2007, политика нынешнего правительства Беларуси быстрыми темпами ведет ко все большему ущемлению прав и свобод граждан.

«Очень важно, чтобы внешний мир обращал внимание на ситуацию в Беларуси.

Мы становимся Северной Кореей в центре Европы. Это неприятно, и это касается не только нас, белорусов, но и других стран», – цитирует Левченко Tribuna.com со ссылкой на шведское издание SVT.

Напомним, что финалистка WNBA, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Беларуси 30 сентября была задержана в аэропорту Минска перед вылетом на лечение в Грецию.

Левченко была арестована за участие в акциях протеста после выборов президента Беларуси и отсидела 15 суток в изоляторе на Окрестина.

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