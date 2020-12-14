Александр Рязанцев: «Если бы не конфликт с Украиной, могли бы сделать объединенную лигу. Экономически мог выйти толк»

Полузащитник высказался об идее объединения чемпионатов России и Украины.

– У вас есть титул лучшего футболиста двух последних месяцев. Что вам за это вручили? Вымпел, значок, грамоту?

– Ничего.

– А за лучшего игрока матча в лиге что-то дают?

– Такой номинации сейчас вообще нет.

– Во второй советской лиге умудрялись награждать вазами и телевизорами, а тут разгул маркетинга – и дырка от бублика.

– К сожалению. Видимо, не вызывает первый дивизион такого интереса, чтобы заморачиваться призами. Может, новый президент ФНЛ что-то изменит. И вообще интересно, каким путем пойдет развитие лиги.

Сейчас сравнивать ее с эпохой СССР не очень корректно, там были другой охват, уровень и география. Недаром сборная добивалась побед на Олимпиадах и чемпионатах Европы.

В конце 80-х, думаю, у нас была самая сильная национальная команда за всю историю.

– С помощью Киева, Тбилиси и Минска.

– Если бы не конфликт с Украиной, могли бы сделать объединенную лигу. Очень интересный проект.

– Возможно, но сама идея искусственная. Базировалась на личных амбициях людей, обеспеченных деньгами госкомпаний.

– Чисто экономически мог выйти толк. Собирались бы полные стадионы. Теперь бессмысленно обсуждать, все в прошлом, – сказал Рязанцев.