ЦСКА обнулил голосование за лучшего игрока. Васин лидировал с подачи паблика ВГИК

На сайте ЦСКА продолжается голосование за лучшего игрока команды в ноябре-декабре.

В пятницу в твиттере паблика ВГИК появилась запись со ссылкой на сайт армейского клуба с призывом голосовать за защитника Виктора Васина. В тот момент в опросе лидировал полузащитник , набравший 21% голосов.

Когда Васин вышел в лидеры рейтинга, набрав около 10 тысяч голосов, резко начали расти голоса у . На 00:30 субботы проголосовали больше 50 тысяч человек. В голосовании за лучшего игрока сентября, например, поучаствовали 12 544 человек, в октябре – 13 447.

В итоге ЦСКА обнулил голосование за лучшего игрока. На данный момент в голосовании лидирует Влашич (2530 голосов, 19%), потом идет Бактиер Зайнутдинов (1556 голосов, 12%), третий – Игорь Акинфеев (1531 голос, 11%). У Васина 812 голосов (6%), у Дивеева – 839 (6%).

Стоит отметить, что ВГИК обновил фотографию профиля на страницах во «ВКонтакте» и в твиттере, поставив картинку с надписью «Я/Мы Виктор Васин».

ВГИК достал ЦСКА – и клуб обнулил подозрительные голоса в опросе за лучшего игрока. Давайте проведем справедливые выборы!