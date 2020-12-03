ЦСКА обнулил голосование за лучшего игрока. Васин лидировал с подачи паблика ВГИК

Теги ЦСКА Виктор Васин премьер-лига Россия рейтинги Никола Влашич Игорь Дивеев Футбол

На сайте ЦСКА продолжается голосование за лучшего игрока команды в ноябре-декабре.

В пятницу в твиттере паблика ВГИК появилась запись со ссылкой на сайт армейского клуба с призывом голосовать за защитника Виктора Васина. В тот момент в опросе лидировал полузащитник Никола Влашич, набравший 21% голосов.

Когда Васин вышел в лидеры рейтинга, набрав около 10 тысяч голосов, резко начали расти голоса у Игоря Дивеева. На 00:30 субботы проголосовали больше 50 тысяч человек. В голосовании за лучшего игрока сентября, например, поучаствовали 12 544 человек, в октябре – 13 447. 

В итоге ЦСКА обнулил голосование за лучшего игрока. На данный момент в голосовании лидирует Влашич (2530 голосов, 19%), потом идет Бактиер Зайнутдинов (1556 голосов, 12%), третий – Игорь Акинфеев (1531 голос, 11%). У Васина 812 голосов (6%), у Дивеева – 839 (6%).

Стоит отметить, что ВГИК обновил фотографию профиля на страницах во «ВКонтакте» и в твиттере, поставив картинку с надписью «Я/Мы Виктор Васин».

ВГИК достал ЦСКА – и клуб обнулил подозрительные голоса в опросе за лучшего игрока. Давайте проведем справедливые выборы!

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Опрос

Лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре
6889 голосов
Игорь Акинфеев
5%
Игорь Акинфеев
Виктор Васин
65%
Виктор Васин
Игорь Дивеев
2%
Игорь Дивеев
Хардюр Магнуссон
0%
Хердюр Магнуссон
Марио Фернандес
1%
Марио Фернандес
Георгий Щенников
0%
Георгий Щенников
Ильзат Ахметов
0%
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
0%
Кристиян Бистрович
Никола Влашич
14%
Никола Влашич
Алан Дзагоев
2%
Алан Дзагоев
Бактиер Зайнутдинов
3%
Бахтиер Зайнутдинов
Константин Кучаев
1%
Константин Кучаев
Константин Марадишвили
1%
Константин Марадишвили
Иван Обляков
0%
Иван Обляков
Арнор Сигурдссон
0%
Арнор Сигурдссон
Наир Тикнизян
0%
Наир Тикнизян
Адольфо Гайч
1%
Адольфо Гайч
Федор Чалов
2%
Федор Чалов
Чидера Эджуке
1%
Чидера Эджуке
Илья Шкурин
2%
Илья Шкурин

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