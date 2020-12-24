Щербакова, Коляда, Тарасова и Морозов, Степанова и Букин гарантировали себе участие в чемпионате мира-2021

Чемпионы России гарантировали себе участие в чемпионате мира по фигурному катанию, который состоится с 22 по 28 марта в Стокгольме.
«Исполком ФФКР принял следующие решения: в связи с отменой чемпионата Европы и неопределенной ситуацией по проведению чемпионата мира, решение по которому будет принято на совете Международного союза конькобежцев (ISU) 28 января, по предложению тренерского совета ФФКР, утвержденного исполкомом ФФКР, на заседании в Челябинске было решено, что победители чемпионата России 2021 года автоматически входят в состав сборной России на чемпионат мира, при условии, что он состоится», – сообщили в пресс-службе федерации.
В женском турнире победу одержала Анна Щербакова, у мужчин первым стал Михаил Коляда, в парах выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, в танцах – Александра Степанова и Иван Букин.
Неожиданный прыжок Щербаковой, в котором весь героизм чемпионата России по фигурному катанию
Победа учениц Тутберидзе – важный сигнал: перед Олимпиадой Россия верит в магию Этери, а к Плющенко относится с подозрением