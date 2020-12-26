Евгений Плющенко: «Мы с Трусовой никому не проиграли! Борьба только начинается!»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России чемпионат России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Евгений Плющенко, тренер российской фигуристки Александры Трусовой, подвел итоги чемпионата России, где его подопечная взяла бронзу.

«Ну вот и закончился чемпионат России!

Я хочу сказать огромное спасибо моей спортсменке Александре Трусовой за чистых два эмоциональных проката!

Несмотря на травму, Саша не снялась, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний день. Я знаю одно, что с твоей силой и характером, желанием учиться новому, ты добьешься самых высоких вершин в нашем виде спорта!

Как правильно сказала Великая Татьяна Анатольевна Тарасова, а также многие тренеры, профессионалы, технические специалисты и судьи – Ты никому не проиграла вчера! Мы никому не проиграли! Спортивная соревновательная жизнь – это забег на длинную дистанцию! Борьба только начинается!

P.S. Спасибо Татьяне Анатольевне за высокую оценку работы нашей команды», – написал Плющенко.

«Спасибо, Татьяна Анатольевна! Ваше мнение очень важно для нас!!!» – отметил тренер в сторис.

Плющенко предвкушал победу Трусовой: показывал палец вверх, потирал руки и обнимал Сашу. Но Тутберидзе снова его обошла

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья