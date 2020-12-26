Евгений Плющенко: «Мы с Трусовой никому не проиграли! Борьба только начинается!»

, тренер российской фигуристки Александры Трусовой, подвел итоги чемпионата России, где его подопечная взяла бронзу.

«Ну вот и закончился чемпионат России!

Я хочу сказать огромное спасибо моей спортсменке за чистых два эмоциональных проката!

Несмотря на травму, Саша не снялась, а каталась на уколах и сделала свой максимум на сегодняшний день. Я знаю одно, что с твоей силой и характером, желанием учиться новому, ты добьешься самых высоких вершин в нашем виде спорта!

Как правильно сказала Великая Татьяна Анатольевна Тарасова, а также многие тренеры, профессионалы, технические специалисты и судьи – Ты никому не проиграла вчера! Мы никому не проиграли! Спортивная соревновательная жизнь – это забег на длинную дистанцию! Борьба только начинается!

P.S. Спасибо Татьяне Анатольевне за высокую оценку работы нашей команды», – написал Плющенко.

«Спасибо, Татьяна Анатольевна! Ваше мнение очень важно для нас!!!» – отметил тренер в сторис.

Плющенко предвкушал победу Трусовой: показывал палец вверх, потирал руки и обнимал Сашу. Но Тутберидзе снова его обошла