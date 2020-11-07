ИИХФ расследует причастность главы хоккея Беларуси Баскова к убийству в Минске

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ИИХФ инициировала расследование в отношении президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Об этом сообщил глава организации Рене Фазель.

«Мы отправили письмо Дмитрию Баскову и получили от него ответ.

Наш дисциплинарный комитет просто проверяет, что происходит. Пока никаких дисквалификаций, только идет расследование», – сказал Фазель.

Напомним, в ноябре Баскова подозревали в том, что он был соучастником нападения на активиста Романа Бондаренко в Минске наряду с бывшим кикбоксером и бойцом ММА Дмитрием Шакуто. Позже пострадавший скончался в больнице с черепно-мозговой травмой.

Глава минского «Динамо» отрицает причастность к убийству Бондаренко. В сети появилась аудиозапись, вероятно, указывающая на его участие в нападении

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