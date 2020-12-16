Роналду – лучший игрок XXI века, Левандовски – 2020 года (Globe Soccer Awards)

Определены победители номинаций «Лучший игрок года» и «Лучший игрок века» по версии Globe Soccer Awards.

Игроком года стал форвард «Баварии» , опередивший из и из «Барселоны».

35-летний Роналду удостоился приза игроку XXI века (период с 2001 по 2020 год). Его конкурентами были Месси, («Ливерпуль») и (экс-«Барселона»).

За свою карьеру португалец выступал за , , и «Ювентус».

Он становился чемпионом Европы со сборной , 5 раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Англии, по два раза – Испании и Италии. Роналду 5 раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее были названы тренеры и команды, победившие в аналогичных номинациях.