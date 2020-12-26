В короткой программе на чемпионате России Щербакова выступала с жаром в 38 градусов. Измерять температуру перед произвольной она отказалась

Фигуристка Анна Щербакова выступала в короткой программе на чемпионате России с температурой 38 градусов, сообщает журналист Анатолий Самохвалов.

Щербакова, одержавшая победу на турнире, измерила температуру перед разминкой короткой программы 25 декабря. Оказалось, что у спортсменки жар. Тренеры предложили Анне сняться, но она вышла на лед и выиграла короткую программу.

На следующий день перед разминкой произвольной Щербакова отказалась измерять температуру.

Сообщается, что с конца ноября у фигуристки по вечерам поднимается температура. Перед московским этапом Гран-при в ноябре Щербаковой стало плохо – обследование показало пневмонию, тест на коронавирус оказался отрицательным – скорее всего, она переболела вирусом ранее.

Щербакова одержала победу на чемпионате России в Челябинске, это золото стало для нее третьим подряд на чемпионатах страны.

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