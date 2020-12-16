Гвардиола – лучший тренер XXI века, Флик – 2020 года (Globe Soccer Awards)

Названы обладатели приза Globe Soccer Awards в номинациях «Лучший тренер года» и «Лучший тренер века».

Тренером 2020 года назван , возглавляющий «Баварию». Он опередил из «Ливерпуля» и из «Аталанты».

В номинации «Лучший тренер века» (период с 2001 по 2020 год) победил , возглавляющий . Также на приз претендовали («Реал»), («Тоттенхэм») и (экс-«Манчестер Юнайтед»).

Гвардиола за свою карьеру также работал с «Барселоной» и «Баварией».