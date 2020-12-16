Гвардиола – лучший тренер XXI века, Флик – 2020 года (Globe Soccer Awards)

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Названы обладатели приза Globe Soccer Awards в номинациях «Лучший тренер года» и «Лучший тренер века».

Тренером 2020 года назван Ханс-Дитер Флик, возглавляющий «Баварию». Он опередил Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».

В номинации «Лучший тренер века» (период с 2001 по 2020 год) победил Пеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити». Также на приз претендовали Зинедин Зидан («Реал»), Жозе Моуринью («Тоттенхэм») и Алекс Фергюсон (экс-«Манчестер Юнайтед»).

Гвардиола за свою карьеру также работал с «Барселоной» и «Баварией».

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