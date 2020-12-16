«Пеле забил 1091 гол за «Сантос». Бразильский клуб отрицает рекорд Месси по голам в составе одной команды

Бразильский «Сантос» выступил с заявлением, в котором отрицает факт того, что форвард «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб.

Месси во вторник забил 644-й гол в карьере за «Барселону». После этого было объявлено, что он стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб, обойдя Пеле, который забил 643 мяча за в официальных матчах.



«Пеле забил 1091 гол за «Сантос». По сообщениям специализированной прессы, на его счету 643 гола в официальных матчах. При этом 448 голов, которые были забиты в товарищеских встречах, были вычеркнуты, будто бы они имеют меньшую ценность, чем другие.

Некоторые аналитики утверждают, что многие из этих 448 голов были забиты в играх с небольшими или региональными командами. Тем не менее, матчи проводились в официальной форме с официальными правилами игры и официально регистрировались.

Многие из 448 голов, которые сегодня пытаются «дисквалифицировать», были забиты в матчах против ведущих клубов своих стран. «Америке» (Мексика) и «Коло Коло» (Чили) забивал по 9 раз. «Интеру», одной из главных европейских команд 1960-х годов, – 8 раз.

Список огромен и весом: «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Расинг», «Реал» Мадрид, «Ювентус», «Лацио», «Наполи», «Бенфика» и «Андерлехт». Сама , где сейчас играет Месси, тоже была жертвой Пеле: 4 гола, забитые в 4 матчах.



Мы должны помнить, что клубы могли играть только товарищеские матчи с одобрения региональных и национальных федераций, что является одним из правил, установленных ФИФА.

Учет субъективных признаков, таких как сила оппонентов, неидеален для составления статистических данных. Цифры абсолютны. Гол в ворота «Эйбара» статистически совпадает с голом в ворота «Валенсии». Гол в ворота «Трансвааля» из Суринама имеет такую же ценность, что и гол, забитый в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», – говорится в тексте заявления.

Пеле – Месси: «Восхищаюсь тобой и поздравляю с историческим достижением. Любовь к одному клубу будет встречаться все реже»