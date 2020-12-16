Ковальчук в «Авангарде», «Арсенал» победил «Челси», Щербакова снова выиграла ЧР, Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей и другие новости утра

1. В 15-м туре чемпионата Англии «Арсенал» победил «Челси» (3:1), выиграв в АПЛ впервые за два месяца.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лестером» (2:2) в Боксинг дэй, дважды ведя в счете. «Манчестер Сити» был сильнее «Ньюкасла» (2:0), а «Эвертон» вышел на второе место в таблице после четвертой победы подряд.

2. «Реал» – лучший клуб в истории Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. В рейтинге УЕФА «Бавария» – 2-я, «Барселона» – 3-я, «МЮ» и «Милан» – в топ-10. «Спартак» – лучший клуб России, ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» идут следом.

3. Илья Ковальчук вернулся в КХЛ, подписав с «Авангардом» контракт по схеме «1+1».

4. Анна Щербакова в третий раз подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию, Камила Валиева – 2-я, Александра Трусова – 3-я. Все три девушки за произвольную программу получили баллы выше мирового рекорда.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревновании пар, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – 2-е, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 3-и.

5. Форвард «ПСЖ» Неймар устроил вечеринку на 500 человек в Бразилии. Она продлится 5 дней. А как же пандемия?!

6. В КХЛ московское «Динамо» выиграло у СКА второй матч подряд в сезоне (2:1 ОТ), «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» (1:3), «Авангард» не справился со «Спартаком» (2:3 ОТ) и другие итоги дня.

7. Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют за сборную России на ATP Cup в Мельбурне. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович тоже заявлены.

8. НБА.

9. Московское «Динамо» выиграло Кубок России по волейболу, победив петербургский «Зенит в «финале четырех» (3-0).

10. Средневеса АСА Магомеда Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей за потасовку с чемпионом AMC Fight Nights Global Владимиром Минеевым. Там все переросло в массовую драку.

11. МЧМ.

12. Биатлонистка Тамара Воронина выиграла спринт на четвертом этапе Кубка России в Чайковском. Наталья Гербулова – 2-я, Елизавета Каплина – 3-я.

Цитаты дня:

Роднина о победе Щербаковой на ЧР после пневмонии: «Какой героизм? В этом и смысл спорта – владеть собой и поразить техникой»

Сергей Лавров: «У «Спартака» есть энергетика, заставляющая оставаться с ним, даже когда он играет из рук вон плохо»

Сергей Лавров о решении CAS: «Мы все сделаем правильные выводы. Главное – нет коллективной ответственности»

Широков о Тедеско: «В другой стране нужно не бегать по зоне, как свинья на веревке, а позитивнее себя вести»

Евгений Савин о Беларуси: «Там ломают народ. Делающие это люди при жизни в аду. Мне очень больно»

Овечкин о Путине: «Лучший президент. Сильный, умный и авторитетный, удивительный в общении»

Магомед Исмаилов: «Неприятно было видеть, как люди избивали Минеева. Я бы сам справился»

Овечкин хотел бы взять интервью у Джордана: «В баскетболе таких игроков уже никогда не будет»

Калиниченко не вызвал бы Ракицкого в сборную Украины: «Конечно, нет. Он знал, на что идет»