«Зенит» не уволит Семака, 30 млн на шоу Навки, штраф арены СКА за концерт Басты, коронавирус у Косторной и другие новости утра

1. Семак будет тренировать «Зенит» до конца контракта. После вылета из еврокубков Сергей Богданович сетует на плотный календарь: «График сумасшедший. Особенно для сборников, у них было 7 выездов подряд».

2. Месси признан лучшим нападающим 2020 года, Левандовски – лучшей «девяткой» по версии ESPN. Де Брюйне выбран лучшим атакующим хавбеком, Киммих – центральным, Мане – вингером. Ван Дейк назван лучшим центральным защитником, Трент – правым, Робертсон – левым. Нойер стал лучшим вратарем, Алиссон – 2-й, Облак – 3-й. Клопп – лучший тренер года, Флик – 2-й, Гвардиола – 3-й.

3. Григорий Родченков получил литературную премию за лучшую спортивную книгу года. За «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина». Денежный приз – 40 тысяч долларов.

4. Арену СКА оштрафовали на 480 тысяч рублей за нарушения ограничений во время концерта Басты. Роспотребнадзор приостановил работу Ледовой арены до 15 января.

5. Цифра дня. Министерство культуры России выделило 30 миллионов рублей на новогодние ледовые шоу Татьяны Навки.

6. «Химки» уступили «Баварии» (77:80) в гостевом матче 12-го тура Евролиги. «Жальгирис» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» (62:73).

7. Хабиб объявил о создании фитнес-приложения OctaZone. И объяснил: «Я хочу, чтобы вы почувствовали, как становятся успешным и как стать чемпионом по жизни».

8. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заразилась коронавирусом и не выступит на пятом этапе Кубка России. Бойкова и Козловский снялись из-за простуды у партнерши.

9. Роналду – лучший игрок Серии А в ноябре. Он забил 5 голов в 3 матчах. Феликс – лучший игрок Ла Лиги в ноябре. Он забил 2 гола в 3 матчах. Жирков – лучший игрок месяца в «Зените». Ему 37 лет.

10. Павлова, Казакевич, Миронова и Кайшева выступят за Россию в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Халили и Гараничев заменят Сучилова и Пащенко в составе мужской сборной на третий этап.

11. В очередной игровой день КХЛ «Барыс» победил «Локомотив» (3:1), рижское «Динамо» проиграло «Северстали» (3:4 ОТ).

12. Джордж Расселл выиграл сперва первую практику на Гран-при Сахиры, а потом и вторую. Дании Квят сперва был пятым, потом – шестым.

13. Две новости про итальянский футбол. Стадион «Наполи» переименован в честь Диего Марадоны. Экзаменаторов Суареса по итальянскому языку отстранили на 8 месяцев. Ведется расследование в отношении директора «Юве» Паратичи.

14. Из 6 тысяч должностей в Центре спортивной подготовки только половина выделялась федерациям. На остальные брали людей, возвращавших зарплату директору Александру Кравцову.

15. Бронзовый призер Сочи-2014 Илья Черноусов получил швейцарское гражданство.

16. Максим Буров выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в Финляндии. На подиуме еще два россиянина.

Цитаты дня:

Дмитрий Губерниев: «Павлова ушла на карантин для интервью, перед этим написав Занину, какой он негодяй. Может, надо сначала думать, а потом говорить?»

Чакветадзе о жизни на Украине: «Родители сначала опасались: «Куда ты уехала? Как живешь? В каске ходишь?» Пропаганда сказывалась»

Александр Шлеменко: «Русский народ вымирает огромными темпами. Главная причина этих смертей – алкоголь, сигареты и наркотики»

Иоланда Чен: «Работа Загитовой на телевидении у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов – только чувство неловкости»

Украинский форвард Селезнев: «Я хочу говорить на русском языке. Почему мне нельзя? Я живу в свободной стране»

Милонов об РПЛ: «Надо избавиться от легионеров. Мы покупаем за безумные деньги люксовый секонд-хэнд»

Илья Кутепов: «Могу полихачить, даже до 180 км разгоняюсь – если дорога хорошая, почему нет?»

Андрей Воронин: «Украинские команды все время выступали в Европе лучше российских»

Максим Калиниченко: «Украинцы всегда играли в футбол лучше россиян»