Де Брюйне – лучший атакующий хавбек 2020-го, Киммих – центральный, Мане – вингер (ESPN)

ESPN составил рейтинг лучших полузащитников 2020 года.

Футболисты были разделены на 3 категории: центральные полузащитники, атакующие полузащитники и фланговые полузащитники.

Топ-10 центральных полузащитников:

1. («Бавария»)

2. («Бавария» / «Ливерпуль»)

3. («Реал»)

4. Каземиро («Реал»)

5. («Челси»)

6. («Ливерпуль»)

7. Фабиньо («Ливерпуль»)

8. Френки де Йонг ( )

9. («Реал»)

10. («ПСЖ»)

Топ-10 атакующих полузащитников:

1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

2. («Бавария»)

3. («Манчестер Юнайтед»)

4. ( )

5. («Бавария»)

6. («Байер» / «Челси»)

7. ( )

8. ( )

9. ( )

10. ( )

Топ-10 фланговых полузащитников:

1. ( )

2. («Манчестер Сити»)

3. Серж Гнабри («Бавария»)

4. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд)

5. Анхель Ди Мария («ПСЖ»)

6. Кристиан Пулишич («Челси»)

7. Кингсли Коман («Бавария»)

8. Лукас Окампос («Севилья»)

9. Эден Азар («Реал»)

10. Винисиус Жуниор («Реал»)