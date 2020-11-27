Де Брюйне – лучший атакующий хавбек 2020-го, Киммих – центральный, Мане – вингер (ESPN)

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ESPN составил рейтинг лучших полузащитников 2020 года.

Футболисты были разделены на 3 категории: центральные полузащитники, атакующие полузащитники и фланговые полузащитники.

Топ-10 центральных полузащитников:

1. Йозуа Киммих («Бавария»)

2. Тиаго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль»)

3. Тони Кроос («Реал»)

4. Каземиро («Реал»)

5. Нголо Канте («Челси»)

6. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)

7. Фабиньо («Ливерпуль»)

8. Френки де Йонг («Барселона»)

9. Лука Модрич («Реал»)

10. Марко Верратти («ПСЖ»)

Топ-10 атакующих полузащитников:

1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

2. Томас Мюллер («Бавария»)

3. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

4. Алехандро Гомес («Аталанта»)

5. Леон Горетцка («Бавария»)

6. Кай Хавертц («Байер» / «Челси»)

7. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

9. Уссем Ауар («Лион»)

10. Джек Грилиш («Астон Вилла»)

Топ-10 фланговых полузащитников:

1. Садьо Мане («Ливерпуль»)

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

3. Серж Гнабри («Бавария»)

4. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд)

5. Анхель Ди Мария («ПСЖ»)

6. Кристиан Пулишич («Челси»)

7. Кингсли Коман («Бавария»)

8. Лукас Окампос («Севилья»)

9. Эден Азар («Реал»)

10. Винисиус Жуниор («Реал»)

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